Раскрыты планы Европы оставить без газа бедные страны

Экономист Сергей Тихонов в статье для «Российской газеты» рассказал о ситуации на европейском рынке энергоресурсов. По его мнению, крупные державы «лишат» газа более бедные страны.

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Аналитик пояснил, что в настоящее время Европа в целом справляется с решением газового вопроса. Подземные хранилища (ПХГ) постепенно заполняются. Но даже если странам ЕС удастся наполнить их максимально, до 90-95%, накопленного голубого топлива все же не хватит на отопительный период.

Следовательно, подчеркивает Тихонов, европейские компании будут вынуждены скупить все доступные объемы энергоресурса, что автоматически вызовет повышение цен на рынке. Прежде всего, это коснется азиатских стран, но ударит и по государствам Восточной Европы.

По данным аналитика, к зимнему периоду страны ЕС наполнят ПХГ на 87-95%, в среднем на 90%. Это составит к 15 октября 103 млрд кубов газа. В среднем европейцы потребляют 39 млрд в месяц, следовательно, нехватка будет составлять 115 млрд кубов. С учетом разговоров о снижении потребления, 80 млрд кубов топлива.

В предшествующие годы нехватка газа была бы закрыта за счет поставок из России. Но, с учетом их резкого снижения, Москва направит в Европу не более 19 млрд. кубов.

По мнению Тихонова, лидерам стран ЕС придется договариваться о поставках сжиженного природного газа. А это будет нелегко, так как объемы газа уже распределены в рамках долгосрочных контрактов. Вопрос можно будет решить исключительно за счет готовности выплатить более крупные суммы за газ.

«Вероятность переориентации СПГ на АТР будет зависеть в основном от цен - кто больше предложит, туда СПГ и пойдёт», - уточнил аналитик.