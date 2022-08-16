Европа спросила с Турции за торговлю с Россией

Некоторые страны Евросоюза запросили у властей Турции подробности относительно растущего объема торговли с Россией в условиях западных санкций, пишет Financial Times со ссылкой на источники в блоке.

Один из них рассказал, что ситуация находится на контроле Брюсселя и вызывает раздражение у руководства ЕС. При этом европейские политики воспринимают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве ценного переговорщика с властями России и в первую очередь с президентом Владимиром Путиным.

«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <…> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», — рассказал газете один из европейских чиновников.

В свою очередь, представитель министерства торговли Турции заявил изданию, что рост товарооборота между Анкарой и Москвой не представляет собой «выдающееся изменение». По оценкам газеты, объем турецкого экспорта в Россию в мае-июле составил 1,04 миллиарда долларов, что на 642 миллиона больше аналогичного периода прошлого года.