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39 минут назад

Европа спросила с Турции за торговлю с Россией

Lenta.ruиещё 4

Некоторые страны Евросоюза запросили у властей Турции подробности относительно растущего объема торговли с Россией в условиях западных санкций, пишет Financial Times со ссылкой на источники в блоке.

Один из них рассказал, что ситуация находится на контроле Брюсселя и вызывает раздражение у руководства ЕС. При этом европейские политики воспринимают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве ценного переговорщика с властями России и в первую очередь с президентом Владимиром Путиным.

«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <…> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», — рассказал газете один из европейских чиновников.

Турция стала крупнейшими воротами для параллельного импорта в Россию

В свою очередь, представитель министерства торговли Турции заявил изданию, что рост товарооборота между Анкарой и Москвой не представляет собой «выдающееся изменение». По оценкам газеты, объем турецкого экспорта в Россию в мае-июле составил 1,04 миллиарда долларов, что на 642 миллиона больше аналогичного периода прошлого года.

5 августа в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана. После них российский вице-премьер Александр Новак заявил, что экономические отношения двух стран выходят на «новый уровень», а Анкара будет частично оплачивать российский газ рублями.

Экономика,Александр Новак,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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