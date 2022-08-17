Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году

Елена Прошина

Министерство экономического развития РФ предупредило, что инфляция в стране в этом году предположительно составит 13,4%, а в следующем году — 5,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения прогноза министерства на следующие три года.

Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сообщил, что ведомство указало в прогнозе основные параметры социально-экономического развития РФ до 2025 года, проект находится на рассмотрении бюджетной комиссии правительства России. Документ согласован с Министерством энергетики и Министерством финансов России.

Отмечается, что оценки по инфляции пересмотрены в меньшую сторону — в марте 2022 года ожидалось, что инфляция составит 17,5%, сейчас этот показатель снизился до 13,4%.

Собеседник агентства указал, что по ожиданиям редакторов прогноза дефляция закончится до конца года. Она продолжается только за счет плодов и овощей, так как прочие компоненты уже ушли в плюс. Однако чиновник допустил, что в сентябре дефляция может продолжаться за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, хотя общая картина не изменится.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников неоднократно заявлял, что экономика России проходит текущий этап гораздо лучше, чем было указано в прогнозах. Инфляция и спад ВВП по итогам года будут меньше, чем изначально предсказывалось.

Экономика,Максим Решетников,Минфин России,Минэкономразвития,Правительство РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители