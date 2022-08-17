Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2022 году

Министерство экономического развития РФ предупредило, что инфляция в стране в этом году предположительно составит 13,4%, а в следующем году — 5,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения прогноза министерства на следующие три года.

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Он сообщил, что ведомство указало в прогнозе основные параметры социально-экономического развития РФ до 2025 года, проект находится на рассмотрении бюджетной комиссии правительства России. Документ согласован с Министерством энергетики и Министерством финансов России.

Отмечается, что оценки по инфляции пересмотрены в меньшую сторону — в марте 2022 года ожидалось, что инфляция составит 17,5%, сейчас этот показатель снизился до 13,4%.

Собеседник агентства указал, что по ожиданиям редакторов прогноза дефляция закончится до конца года. Она продолжается только за счет плодов и овощей, так как прочие компоненты уже ушли в плюс. Однако чиновник допустил, что в сентябре дефляция может продолжаться за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, хотя общая картина не изменится.