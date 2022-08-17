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1 час назад

Уровень инфляции в Британии превысил 10% впервые за 40 лет

Газета.Ru

Уровень инфляции в Великобритании в июле поднялся до 10,1%, что стало самым большим показателем с 1982 года. Об этом сообщается на сайте Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Уровень инфляции в Британии превысил 10% впервые за 40 лет
Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

По результатам июня потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом основным фактором роста цен также остается резкое повышение стоимости энергоносителей, которое произошло из-за начала спецоперации России на Украине.

При этом аналитики уже предсказывали рост цен в июле и ожидали его на уровне 9,8%, однако реальный результат превзошел все прогнозы. При этом в банке Англии подсчитали, что осенью инфляция может превысить 11%.

15 августа глава германской Левой партии Мартин Ширдеван в ходе пресс-конференции заявил, что этой осенью Германию ожидают массовые протесты из-за повысившихся цен на энергоносители и инфляции. По его мнению, с протестами также могут столкнуться Австрия, Великобритания и Франция.

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