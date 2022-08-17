В России ускорилась дефляция

Дефляция в России за период с 9 по 15 августа 2022 года ускорилась до 0,13%, следует из данных Росстата.

Фото: ТАСС ТАСС

Неделей ранее в РФ наблюдалась дефляция на уровне 0,08%.

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С начала августа потребительские цены в стране снизились на 0,23%. С начала года цены выросли на 10,72%. В годовом выражении инфляция на 15 августа 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 14,87%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, снизились цены на пшено - на 1,1%, гречневую крупу - на 0,7%, рис и поваренную соль - на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшеничную муку - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло - на 0,3%.

Мясо кур, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, творог и водка подешевели на 0,2%, говядина, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты, черный чай - на 0,1%.

В то же время сахарный песок подорожал на 0,7%, сычужные сыры - на 0,4%, свинина, мясные консервы для детского питания, вермишель - на 0,3%, сосиски, сардельки, мороженая рыба, пастеризованное молоко, куриные яйца - на 0,2%, баранина, сметана, ржаной хлеб, макаронные изделия, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на огурцы - 6,4%, столовую свеклу - 6%, картофель - 5,4%, морковь - 5,3%, белокочанную капусту - 5%, помидоры - 4,2%, бананы - 2,8%, репчатый лук - 2,7%, яблоки - 1,6%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,6%, ренгалин и левомеколь - на 0,4%, эргоферон - на 0,3%, поливитамины - на 0,2%. Цены на корвалол снизились на 0,3%, валидол - на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,3%, спички - на 0,2%, стиральные порошки, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на туалетное мыло снизились на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%.

Цены на электропылесосы выросли на 2,1%, шампуни - на 0,5%, сигареты с фильтром - на 0,2%, отечественные легковые автомобили, женские колготки, спортивные детские костюмы - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров снизились цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,9%, обрезные доски, телевизоры - на 0,5%, смартфоны - на 0,4%, кроссовки для взрослых - на 0,2%, майки, мужские футболки, кроссовки и детские футболки - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 0,6%, гостиницах 2-3 звезды - на 0,3%, гостиницах 4-5 звезд - на 0,2%, гостиницах 1 звезда и мотелях, а также путевок в санатории - на 0,1%. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,3%.