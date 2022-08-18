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31 минуту назад

Fitch повысило кредитный рейтинг Украины с "RD" до "CC"

ТАСС

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". При этом, как отмечается в заявлении агентства, опубликованном на его сайте в четверг, Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом "CCC+" или ниже.

Fitch повысило кредитный рейтинг Украины с "RD" до "CC"
Фото: ТАССТАСС

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга. По мнению аналитиков агентства, это "представляет собой завершение обмена проблемных долговых обязательств и устранение ограниченного дефолта".

Экономика,Fitch Ratings,
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