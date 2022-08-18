Fitch повысило кредитный рейтинг Украины с "RD" до "CC"

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC". При этом, как отмечается в заявлении агентства, опубликованном на его сайте в четверг, Fitch обычно не устанавливает прогнозы для суверенных государств с рейтингом "CCC+" или ниже.