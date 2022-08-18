Товарооборот Китая и Украины упал на 46,6%

Объем китайско-украинской торговли в январе - июле снизился в годовом исчислении на 46,6%, до $5,79 млрд. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

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Таким образом, темпы сокращения товарооборота двух стран оказались на 4,7 процентного пункта выше, чем в январе - июне. Как следует из опубликованных данных китайской таможни, за семь месяцев текущего года Китай экспортировал на Украину товары и услуги на сумму $2,36 млрд (падение на 49,9%). Импорт за тот же период сократился на 44,2%, до $3,43 млрд.

Положительное сальдо Украины в торговле с КНР за январь - июль снизилось по сравнению с аналогичным промежутком 2021 года примерно на 22,4%, до $1,07 млрд.

Стоимость продукции, которую китайская сторона поставила Киеву в июле, составила $184,26 млн. Это примерно на 61% больше, чем в июне. Поток товаров в обратном направлении в прошлом месяце достиг $42,34 млн, сократившись на 45%.

Согласно статистике ГТУ, Китай главным образом закупает на Украине кукурузу, железную руду, подсолнечное масло и полуфабрикаты для его производства, ферроникель, зерновые, говядину, латунь с высоким содержанием цинка, в также пищевое соевое масло. Основные статьи китайского экспорта в эту страну - устройства для автоматической обработки данных, химические средства для уничтожения сорняков, фотоэлементы, полиэтилентерефталат, смартфоны, вакцины, телекоммуникационное оборудование, сантехника, большой перечень недорогих товаров широкого потребления.