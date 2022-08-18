Немецкие импортеры газа потеряли €32 млрд от падения поставок из РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe.

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Чтобы покрыть расходы компаний, власти ФРГ ввели для конечных потребителей газовый налог.

Одновременно они снизили НДС на газ втрое, что, по оценкам аналитиков, может компенсировать для потребителей большую часть расходов в связи с новым налогом.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна изменить бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, перестройка требует введения различного рода мер, в частности, сбора за электроэнергию с потребителей.

До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратятся полностью. Об этом он сообщил на пресс-конференции.