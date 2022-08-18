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51 минуту назад

"Ъ": немецкие импортеры газа потеряли €32 млрд от падения поставок из РФ

Газета.Ru

Немецкие импортеры газа потеряли €32 млрд от падения поставок из РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe.

Немецкие импортеры газа потеряли €32 млрд от падения поставок из РФ
Фото: ReutersReuters

Чтобы покрыть расходы компаний, власти ФРГ ввели для конечных потребителей газовый налог.

Одновременно они снизили НДС на газ втрое, что, по оценкам аналитиков, может компенсировать для потребителей большую часть расходов в связи с новым налогом.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна изменить бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, перестройка требует введения различного рода мер, в частности, сбора за электроэнергию с потребителей.

До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратятся полностью. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

На случай прекращения поставок газа из РФ немецкое правительство создает дополнительные возможности по альтернативным закупкам, в частности, направленные на развитие инфраструктуры сжиженного газа, отметил вице-канцлер.

Экономика,Роберт Хабек,Коммерсант,
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