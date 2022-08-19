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2 часа назад

СМИ узнали о разработке Минпромторгом новой модели импортозамещения

Говорит Москва

Речь идёт о переводе некоторых отраслей в «квазиплан».

Минпромторг готовит новую модель импортозамещения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал РБК источник, импортозамещение будет основываться на крупных проектах, стратегических инициативах, модифицированном механизме специальных инвестиционных контрактов. Он уточнил, что с финансовой точки зрения модель будет работать по принципу кластера. Собеседник издания отметил, что её предполагается запустить осенью этого года.

По информации РБК, Минпромторг разработал линейки продукции, в рамках которых могут быть заключены долгосрочные контракты, где государство может обеспечить спрос на перспективу.

Экономика,Минпромторг,
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