Минпромторг готовит новую модель импортозамещения

Речь идёт о переводе некоторых отраслей в «квазиплан».
Как рассказал РБК источник, импортозамещение будет основываться на крупных проектах, стратегических инициативах, модифицированном механизме специальных инвестиционных контрактов. Он уточнил, что с финансовой точки зрения модель будет работать по принципу кластера. Собеседник издания отметил, что её предполагается запустить осенью этого года.
По информации РБК, Минпромторг разработал линейки продукции, в рамках которых могут быть заключены долгосрочные контракты, где государство может обеспечить спрос на перспективу.