Минпромторг готовит новую модель импортозамещения

Как рассказал РБК источник, импортозамещение будет основываться на крупных проектах, стратегических инициативах, модифицированном механизме специальных инвестиционных контрактов. Он уточнил, что с финансовой точки зрения модель будет работать по принципу кластера. Собеседник издания отметил, что её предполагается запустить осенью этого года.