Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
19 минут назад

Reuters: экономике Германии грозят мрачные перспективы

Газета.Ru

Перспективы экономики Германии достаточно мрачны из-за цен на энергоносители и сложностей в поставках. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные ежемесячного отчета Министерства финансов ФРГ.

Reuters: экономике Германии грозят мрачные перспективы
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

«Перспективы дальнейшего развития экономики сейчас очень мрачны с высокой долей неопределенности», — отметили в министерстве.

В докладе указали, что во втором квартале в экономики Германии была стагнация. При этом спецоперация на Украине привела к тому, что энергоносители резко выросли в цене, а пандемия коронавируса и сложности в поставках привели экономику на грань спада.

По данным министерства, прогнозы по росту экономики Германии будут обновлены 12 октября.

В середине августа глава германского Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер заявил, что Германии необходимо сократить потребление газа на 20% ради того, чтобы избежать ограничений предстоящей зимой.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители