Reuters: экономике Германии грозят мрачные перспективы

Перспективы экономики Германии достаточно мрачны из-за цен на энергоносители и сложностей в поставках. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные ежемесячного отчета Министерства финансов ФРГ.

В докладе указали, что во втором квартале в экономики Германии была стагнация. При этом спецоперация на Украине привела к тому, что энергоносители резко выросли в цене, а пандемия коронавируса и сложности в поставках привели экономику на грань спада.