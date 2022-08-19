США разрешили платить пенсии россиянам

Минфин США вывел из-под действия санкций пенсионные выплаты россиянам, которые находятся за рубежом. Об этом сообщает РБК.
«Все транзакции, необходимые для обработки пенсионных выплат гражданам США или лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, <...> одобрить», – говорится в генеральной лицензии.
Кроме того, из-под санкций также вывели операции по закрытию счетов физических лиц, если только те не находятся под персональными санкциями. Закрывать счета можно независимо от месторасположения, а также в банках, попавших под санкции.
Ранее стало известно о том, что страны «Большой семёрки» обсуждают возможность полного запрета на услуги по транспортировке нефти из России, а также по снижению зависимости от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из РФ.