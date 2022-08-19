США разрешили платить пенсии россиянам

Минфин США вывел из-под действия санкций пенсионные выплаты россиянам, которые находятся за рубежом. Об этом сообщает РБК.

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«Все транзакции, необходимые для обработки пенсионных выплат гражданам США или лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, <...> одобрить», – говорится в генеральной лицензии.

Кроме того, из-под санкций также вывели операции по закрытию счетов физических лиц, если только те не находятся под персональными санкциями. Закрывать счета можно независимо от месторасположения, а также в банках, попавших под санкции.