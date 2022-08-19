В Госдуме призвали «вырезать» Эстонию из энергопартнерства с РФ

Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Государство решило не пускать в страну россиян по шенгенских визам, которые были выданы в консульстве страны. Позднее Эстония объявила о том, что не будет пускать в страну граждан России по шенгенским визам в независимости от того, в консульстве какой страны они ее получили.