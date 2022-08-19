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1 час назад

В Госдуме призвали «вырезать» Эстонию из энергопартнерства с РФ

Ura.Ru

Россия должна перестать снабжать Эстонию электричеством. Такое предложение высказал депутат Госдумы РФ от «Единой России» Олег Морозов.

В Госдуме призвали «вырезать» Эстонию из энергопартнерства с РФ
Фото: ReutersReuters

«Надо „вырезать“ Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества», — сказал Морозов РИА «Новости».

19 августа власти Эстонии заявили о намерении сделать официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против РФ.

Ранее правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Государство решило не пускать в страну россиян по шенгенских визам, которые были выданы в консульстве страны. Позднее Эстония объявила о том, что не будет пускать в страну граждан России по шенгенским визам в независимости от того, в консульстве какой страны они ее получили.

Экономика,Олег Морозов,Еврокомиссия,Единая Россия,Госдума,
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