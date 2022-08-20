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51 минуту назад

S&P заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

Елена Прошина

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с «SD» (выборочный дефолт) до «CCC+», сообщает РИА Новости.

S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины
Фото: flickr.comflickr.com

Это обусловлено тем, что держатели украинских еврооблигаций согласились на реструктуризацию внешнего долга страны. По словам аналитиков, это может завершить обмен проблемных долговых обязательств и устранению ограниченного дефолта.

До этого рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings не были так оптимистичны и понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до «RD» (ограниченный дефолт) и «SD» соответственно. Они посчитали реструктуризацию долга Киева дефолтом.

S&P тогда понизило рейтинг Украины в иностранной валюте с «CC/C» до «SD/SD» (выборочный дефолт).

15 августа председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что украинские власти не могут выполнять обязательства перед своими гражданами без Соединенных Штатов и Европейского союза. По его словам, бюджет Украины формируется из налогов лишь на 40%.

Экономика,Вячеслав Володин,Fitch Ratings,ЕС,
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