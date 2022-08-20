S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с «SD» (выборочный дефолт) до «CCC+», сообщает РИА Новости.

Это обусловлено тем, что держатели украинских еврооблигаций согласились на реструктуризацию внешнего долга страны. По словам аналитиков, это может завершить обмен проблемных долговых обязательств и устранению ограниченного дефолта.

До этого рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings не были так оптимистичны и понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до «RD» (ограниченный дефолт) и «SD» соответственно. Они посчитали реструктуризацию долга Киева дефолтом.

S&P тогда понизило рейтинг Украины в иностранной валюте с «CC/C» до «SD/SD» (выборочный дефолт).