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53 минуты назад

Доллару предрекли повышение до 69 рублей к концу года

Илья Родин

Финансовый аналитик компании «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в интервью агентству «Прайм» рассказал о ситуации в российской экономике. Он отметил, что ситуация развивается в соответствии с прогнозами экспертов, которые предполагают постепенный рост доллара по отношению к рублю.

Эксперт пояснил, что в июле 2022 года дефицит федерального бюджета составил 892 млрд руб., к концу года он достигнет 1,665 трлн руб. Это не является проблемой для экономики страны, так как в Фонде национального благосостояния хранятся 10,775 трлн руб.

Этих денежных средств хватит даже в том случае, если дефицит будет существенно выше прогнозируемого, уточнил аналитик.

Соответственно, полагает Сыроваткин, российские власти не станут включать печатный станок. Тем более, что Центробанк смягчил денежно-кредитную политику на фоне инфляции.

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Он считает, что ситуация в экономике в целом развивается в соответствии с базовым сценарием, который предполагает повышение курса доллара к концу года до 69 рублей.

Вместе с тем, ослабление рубля возможно не только за счет разнообразных мер, предпринимаемых правительством и регулятором, но и «естественным путем», заключает эксперт. В этом случае, курс доллара будет в районе 65 рублей.

Экономика,
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