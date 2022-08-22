Россия стала главным поставщиком топлива в Китай

Китай нарастил поставки нефти, нефтепродуктов и угля из России приблизительно на 75%, пишет Bloomberg.

Фото: flickr.com / Mustang Joe flickr.com / Mustang Joe

С февраля экспортный объем российских энергоресурсов в КНР составил 35 млрд долларов (относительно 20 млрд долларов за аналогичный период в 2021 году). Часть энергоносителей КНР закупает по заниженным ценам, передает сообщение Bloomberg газета «Коммерсант».

По информации Bloomberg, теперь Россия является главным поставщиком топлива в Китай, вытеснив Индонезию с первой позиции из-за невозможности для азиатской страны конкурировать с российской ценовой политикой.

Несмотря на то, что относительно предыдущих месяцев Россия стала поставлять меньше сырой нефти и СПГ в Китай, экспортные объемы упомянутых ресурсов по-прежнему остаются на более высоком уровне, чем в 2021 году (+8% и +20% соответственно).

За последний год Россия также многократно нарастила экспорт энергоресурсов в Индию, став одним из лидирующих нетфеэкспортеров по данному направлению. Как сообщал Reuters, в мае объемы поставок российской нефти в Индию достигли 819 тыс. баррелей ежесуточно (по сравнению с 277 тыс. в апреле).