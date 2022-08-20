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40 минут назад

Инфляция в Германии может превысить 10% в 2022 году

Илья Родин

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил в интервью газете Rheinische Post, что экономическая ситуация в ФРГ значительно ухудшится. Уровень инфляции осенью может достичь двузначного значения. В зимний период ожидается рецессия.

Инфляция в Германии может превысить 10%
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что рецессия - это понижение темпов роста экономики государства. Оно может продолжаться на протяжении нескольких месяцев, в некоторых случаях - лет. При определении рецессии эксперты учитывают большое количество различных факторов, в том числе, снижение уровня промышленного производства.

«Если энергетический кризис углубится, рецессия следующей зимой выглядит вероятной», - пояснил финансист.

Нагель уточнил, что в 2022 году инфляция в ФРГ может превысить 10%. Он напомнил, что подобные показатели фиксировались в стране свыше 70 лет назад, в 1951 году.

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Глава ЦБ Германии порекомендовал снизить НДС на газ. По его мнению, это поможет уменьшить цены. Он добавил, что в 2023 году «инфляция останется актуальной проблемой».

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