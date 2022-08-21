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33 минуты назад

FT: Британии угрожает массовое закрытие предприятий

Ura.Ru

Из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться. Об этом пишет деловая газета Financial Times.

Британии угрожает массовое закрытие предприятий
Фото: ura.ruura.ru

«Уже более полувека печи на заводе Стива Китона в Уигане используются для плавки и вытяжки стекловолокна, используемого в ветряных турбинах, деталях электромобилей и строительстве. Теперь перспектива резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками может заставить его закрыться навсегда. Предприятия по всей Великобритании готовятся к беспрецедентным затратам на электроэнергию этой зимой. Многие сделки должны быть пересмотрены в следующем месяце, в преддверии критического момента в октябре, когда тысячи компаний — больших и малых — должны перейти на новые контракты», — пишет Financial Times.

Ранее мэр Лондона Садик Хан призвал граждан готовиться к зиме без еды и отопления. Британская газета The Guardian заявила, что страну ждет «национальный крах» из-за энергетического кризиса, проблемы железных дорог, засухи, разрушения водной инфраструктуры и системы здравоохранения.

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