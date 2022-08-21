Британии угрожает массовое закрытие предприятий

«Уже более полувека печи на заводе Стива Китона в Уигане используются для плавки и вытяжки стекловолокна, используемого в ветряных турбинах, деталях электромобилей и строительстве. Теперь перспектива резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками может заставить его закрыться навсегда. Предприятия по всей Великобритании готовятся к беспрецедентным затратам на электроэнергию этой зимой. Многие сделки должны быть пересмотрены в следующем месяце, в преддверии критического момента в октябре, когда тысячи компаний — больших и малых — должны перейти на новые контракты», — пишет Financial Times.