Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на фоне непростой ситуации с поставками газа считает, что Германия должна изучить все варианты обеспечения энергоснабжения страны, включая добычу газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

Кречмер отметил в опубликованном в воскресенье интервью газете Tagesspiegel, что федеральное правительство не должно действовать "идеологически", а должно использовать все возможности в области бурого угля, гидроэнергетики, биомассы и ядерной энергии. При этом, по его словам, следует рассмотреть применение в Германии метода гидравлического разрыва пласта для добычи природного газа.

"Добыча природного газа методом фрекинга внутри страны стало бы одним из способов снижения зависимости от России, а также от мирового рынка", - подчеркнул саксонский премьер.

В то же время, даже несмотря на газовый кризис, Кречмер скептически отнесся к запуску трубопровода "Северный поток - 2".

"Предложение президента России Владимира Путина использовать его для транспортировки газа в Германию является отравленным предложением", - утверждал он.

"Северный поток" функционирует, и сокращение объемов поставок газа, по мнению политика, является реакцией на введенные санкции. Дискуссии по "Северному потоку - 2" являются отражением сложных отношений внутри правящей коалиции "Светофор", состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), и разногласий в поиске путей выхода из сложной ситуации с поставками газа.

В заключение премьер-министр Саксонии предупредил об огромных последствиях высоких цен на энергоносители.

"Эти цены на энергоносители разрушают все, что является основой нашей здоровой экономики и социального мира", - резюмировал он.

Еще в апреле вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ("зеленые") в интервью медиагруппе Funke отверг идею добычи сланцевого газа в Германии методом гидравлического разрыва пласта из-за возможного ущерба природе. К тому же, по его словам, уйдут годы, прежде чем удастся получить необходимые разрешения и наладить добычу. Вице-канцлер напомнил, что собственные газовые месторождения республики, где топливо можно добывать традиционным способом, "по большей части исчерпаны".