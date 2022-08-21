Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг $170 млн

Годовой товарооборот между Россией и Афганистаном достиг 170 миллионов долларов. Об этом сообщает Tolo News.

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В Торгово-инвестиционной палате Афганистана (ACCI) заявили, что российский рынок является привлекательным для афганских производителей.

«Россия важна для Афганистана с экономической стороны. У нее хороший рынок для экспорта из Афганистана», — указали в ведомстве.

В афганском МИД рассказали, что делегация Исламского эмирата прибыла в Москву, чтобы обсудить импорт продукции из РФ с российскими властями. В частности, в ходе переговоров обсудят бартерную торговлю, а также поставку российской нефти и зерна в республику.