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1 час назад

Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг 170 миллионов долларов

Lenta.ru

Годовой товарооборот между Россией и Афганистаном достиг 170 миллионов долларов. Об этом сообщает Tolo News.

Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг $170 млн
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Торгово-инвестиционной палате Афганистана (ACCI) заявили, что российский рынок является привлекательным для афганских производителей.

«Россия важна для Афганистана с экономической стороны. У нее хороший рынок для экспорта из Афганистана», — указали в ведомстве.

В афганском МИД рассказали, что делегация Исламского эмирата прибыла в Москву, чтобы обсудить импорт продукции из РФ с российскими властями. В частности, в ходе переговоров обсудят бартерную торговлю, а также поставку российской нефти и зерна в республику.

Ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи рассказал, что Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России хочет предложить Москве полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав. Он сообщил, что республика может поставить в Россию сотни тонн такой продукции.

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