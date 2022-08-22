«У Канады те же ископаемые, что у России»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен договориться с Канадой о поставках сырья взамен российского, назвав также Канаду «надежной демократией», богатой полезными ископаемыми наравне с Россией. Он подчеркнул, что Берлин хочет сотрудничать с Оттавой и выстроить экономику на основе зеленого водорода. Однако эксперты сомневаются, что новые договоренности между Германией и Канадой спасут Европу от энергетического кризиса.

"Надежная демократия"

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Олаф Шольц прибыл в Канаду с трехдневным визитом. В Монреале он заявил, что намерен договориться с Оттавой о поставках важного сырья взамен российского.

"Страна (Канада – "Газета.Ru") обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, что и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия. Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать, особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода", - приводит слова Шольца агентство DPA.

Согласно информации издания, во время визита канцлера планируется подписание между Германией и Канадой соглашения о сотрудничестве в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, во время визита Шольца будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в ФРГ.

Как уточняет CBS News, канцлер прибыл в Монреаль в сопровождении вице-канцлера, министра экономики и проблем климата Роберта Хабека, который отвечает за энергетику Германии. А в заявлении канцелярии премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорится, что визит будет продвигать общие приоритеты стран, "включая непоколебимую поддержку Украины, защиту мира и безопасности в Европе и во всем мире, а также устранение более широких глобальных последствий незаконного и неоправданного вторжения России".

Издание напомнило, что Украина раскритиковала Трюдо за удовлетворение просьбы ФРГ об освобождении из-под санкций турбины для "Северного потока - 1", которая находилась на ремонте на заводе Siemens в Монреале. Но, хотя турбина теперь находится в Германии, Россия по-прежнему ее не забрала, поток газа сократился до 20% от максимальной мощности газопровода. Более того, "Газпром" объявил, что в конце августа на три дня полностью перекроет магистраль для технического обслуживания.

В середине августа глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg, что в случае прекращения российских поставок Германии хватит газа "на два – два с половиной месяца".

Завод с нулевым уровнем выбросов

CBS News также сообщает со ссылкой на данные канцелярии премьер-министра, что Шольц и Трюдо планируют обсудить энергетическую безопасность и переход к экологически чистой энергии, "в том числе посредством безопасного доступа к ключевым ресурсам, таким как чистый водород и критически важные минералы". Ожидается, что в канадском Стивенвилле лидеры стран подпишут пакт, "в котором будут установлены жесткие сроки и цели для экспорта водорода в Германию".

Хотя "некоторые эксперты предупреждают, что сделка послужит лишь небольшой, отдаленной и дорогостоящей частью решения энергетического кризиса в Европе".

Консорциум из четырех партнеров World Energy GH2 планирует построить завод с нулевым уровнем выбросов в районе канадского острова Ньюфаундленд, который "будет использовать энергию ветра для производства водорода и аммиака на экспорт". Авторы статьи отметили, что в случае одобрения этот проект "станет первым в своем роде" для Канады.

В консорциуме заявили, что "первая фаза предложения предусматривает строительство до 164 наземных ветряных турбин для питания завода по производству водорода в глубоководном порту". А долгосрочные планы предусматривают утроение масштабов проекта.

В статье говорится, что Шольц уже получил сообщение о поддержке от украинского "Нафтогаза" в связи с предложением Германии использовать канадский природный газ для смягчения своей зависимости от российского топлива.

"Однако как канадские, так и немецкие официальные лица признают, что переориентация канадских поставок на Германию является серьезной проблемой", - отмечается в материале.