Германия досрочно выполнила план Еврокомиссии по заполненности газовых хранилищ на 80%. ФРГ не стала дожидаться ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток".

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Изначально Европейская комиссия призывала немецкие предприятия заполнить газовые хранилища к 1 октября. Об этом пишет "Евразия Daily". Германия стала восьмой из 19 стран Евросоюза с хранилищами газа, кому удалось наполнить свои ПХГ до достаточных показателей. Сейчас в немецких хранилищах уже более 19 миллиардов кубометров газа.

В самой Германии установили план в 95% к 1 ноября. При августовском темпе закачки, если не вырастет потребление, этого показателя страна может достичь к октябрю.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в рамках Дня открытых дверей в Минэкономики Германии, что запуск газопровода "Северный поток — 2" стал бы уступкой России. По словам Хабека, введение в эксплуатацию газопровода говорило бы о том, что президент России Владимир Путин прав.