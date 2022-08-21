В Швейцарии раскрыли схему обогащения США за счет газового кризиса в Европе

Отмечается также, что из-за нехватки российского газа на этот энергоноситель поднялись цены во всем мире. При этом из-за дешевизны американского газа США в этой ситуации выглядят как «спасители».

Газовый кризис в Европе начался из-за введения антироссийских санкций после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. В шестом пакете ограничений, которые были приняты странами ЕС единогласно, был принят запрет на частичный или полный импорт газа из РФ. Соответственно, цены на этот энергоноситель выросли, после этого в государствах, входящих в ЕС, выросла и инфляция, цены на продукты стали больше, а граждане стали массово жаловаться на то, что не могут оплатить коммунальные услуги.