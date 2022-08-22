Ранее Вучич в обращении к гражданам Сербии посетовал на антироссийские санкции, лишающие страну нефти. Он напомнил, что с 1 ноября Сербия перестанет получать российскую нефть, которую доставляют танкерами по Адриатическому морю, а затем - по нефтепроводу через Хорватию.