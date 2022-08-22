Для Сербии это очень важный сектор. У них расположен концерн НИС («Нефтяная индустрия Сербии»), который принадлежит «Газпромнефти»
. И это одно из крупнейших перерабатывающих предприятий в регионе, «Газпром»
вложил в его модернизацию миллиарды долларов. НИС является современным и технологичным нефтеперерабатывающим предприятием, и в этом плане непонятно, будет ли оно вообще работать.
Если туда не будет прокачки российской нефти, то возникает большой вопрос: зачем тогда «Газпромнефти» вообще нужен этот актив? И зачем будет работать предприятие? Для сербов вот это главный риск. Потому что «Газпромнефть» может принять решение вообще остановить завод. Тут претензии не к Сербии, а к Евросоюзу: если не дают прокачивать российскую нефть на этот НПЗ, то какой смысл для «Газпромнефти» его вообще эксплуатировать? Смысл заключался именно в том, что ты владеешь НПЗ, ты поставляешь туда свою нефть, сам ее перерабатываешь и сам потом ее реализуешь на своих же АЗС. То есть у тебя есть вертикальная интеграция, что приносит максимальный доход. Соответственно, если ты не можешь перерабатывать свою нефть, то во многом теряется смысл этого актива. И большая проблема для Сербии заключается в том, что если «Газпромнефть» примет решение остановить завод, то тогда топливный рынок страны будет испытывать огромный дефицит, как, в общем-то, и весь регион. И Сербия по сути из экспортера продукта превратится в импортера, и цены на внутреннем рынке придется поднимать.
Другие страны, которые с этим сталкиваются, например Германия, где много НПЗ принадлежит «Роснефти»
, волне могут пойти на де-факто национализацию этих активов. Сербия тоже становится перед выбором. Она будет отнимать у «Газпромнефти» завод НИС? Но все равно - чем они тогда будут его загружать? Поэтому, конечно, сейчас Сербия будет пытаться договориться с российской стороной о том, чтобы «Газпромнефть» не останавливала нефтеперерабатывающий завод. Чтобы каким-то образом его можно было загрузить даже другим сырьем, но главное, чтобы он работал. Поэтому в этом плане Сербия находится в очень сложном положении. НИС — крупнейший налогоплательщик в Сербии, и он обеспечивал нефтепродуктами всю страну. Поэтому остановка завода Сербии невыгодна, загрузка его другой нефтью тоже нежелательна. И сейчас, может быть, они попытаются договориться с Россией и Евросоюзом, чтобы Россия не останавливала завод, соответственно, чтобы Евросоюз дал исключение на транзит нефти через страны ЕС в сербский НИС, чтобы предприятие могло и дальше нормально работать.
О ситуации с поставками российского газа в Сербию
У сербов очень выгодный контракт с «Газпромом», там цены относительно низкие. Там даже есть привязка к стоимости нефти, у них газ сейчас стоит менее 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубов. Сербия сейчас получает российский газ по «Турецкому потоку», он идет в Турцию, из Турции - в Болгарию, из Болгарии - как раз в Сербию. Но болгары же отказались переходить на рублевую схему оплаты, при этом сейчас идут переговоры о том, чтобы они возобновили закупки российского газа. А если болгары не договорятся и, условно говоря, зимой будут замерзать, то тут возникает риск: не станут ли они отбирать транзитный газ? То есть получается, что болгары будут замерзать, но все равно качать газ по второй ветке «Турецкого потока» дальше сербам, венграм и далее? Здесь есть риски, что, либо болгары остановят транзит, заставляя «Газпром» с ними договариваться, либо будут воровать газ, и тогда сам «Газпром» их отключит. Соответственно, сербы - следующие по течению трубы, и для них в основном риски создают болгары.
О дальнейшем развитии ситуации
Сербы всячески демонстрируют Евросоюзу, что они не хотят создавать новую точку напряжения. И когда в Косово был элемент напряжения, они показали, что не хотят обострения конфликта, не хотят создавать новых проблем, в том числе Евросоюзу, когда у того есть огромная проблема в виде Украины. С одной стороны, они поддерживают Россию, с другой - показывают Евросоюзу, что они - европейская страна, и их надо интегрировать в ЕС, и ждут в ответ, что их интересы тоже будут учтены. Потому что ЕС вполне может учитывать их интересы в плане нефти. Мы видим, что шестой пакет антироссийских санкций предполагает, например, запрет на импорт российской нефти морским транспортом, но при этом там есть куча исключений. Например, российскую нефть и дальше можно получать по нефтепроводу «Дружба», можно будет получать отдельные нефтепродукты и морским транспортом, Хорватия сможет получать российский газойль, который нужен ей как раз для нефтепереработки. Поэтому там есть возможность предоставить некое исключение для Сербии, чтобы ей доставляли нефть, чтобы прокачка была до сербских НПЗ. Кроме того, формально Сербия же не должна подчиняться санкциям Евросоюза против России, в Евросоюз она не входит, там, скорее, вопросы транзита, различных транзакций и так далее. Поэтому ЕС вполне может отдельно прописать исключение для Сербии.