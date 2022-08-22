Таллин выступил за эмбарго на энергоресурсы из РФ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил о планах властей страны подготовить предложения для Евросоюза о восьмом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR, передает News.ru.

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Отмечается, что рестрикции коснутся импорта в страны ЕС энергоресурсов из РФ – предусматривается полный его запрет. Кроме того, Рейнсалу выступил за расширение санкционных списков россиян, окончательное отключение банков от международной системы расчетов SWIFT и запрет на въезд в государства сообщества российским гражданам.

«Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на [президента России Владимира] Путина. <...> Необходимо комплексное эмбарго на поставки российских энергоносителей и импорт некоторых других групп товаров, — подчеркнул Рейнсалу.

Вместе с тем он отметил, что российская сторона «играет на усталости Европы», но, по словам министра, Европе нельзя поддаваться на это.