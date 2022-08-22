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1 час назад

Таллин выступил за эмбарго на энергоресурсы из РФ

Лера Букина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил о планах властей страны подготовить предложения для Евросоюза о восьмом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR, передает News.ru.

Таллин выступил за эмбарго на энергоресурсы из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что рестрикции коснутся импорта в страны ЕС энергоресурсов из РФ – предусматривается полный его запрет. Кроме того, Рейнсалу выступил за расширение санкционных списков россиян, окончательное отключение банков от международной системы расчетов SWIFT и запрет на въезд в государства сообщества российским гражданам.

«Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на [президента России Владимира] Путина. <...> Необходимо комплексное эмбарго на поставки российских энергоносителей и импорт некоторых других групп товаров, — подчеркнул Рейнсалу.

Вместе с тем он отметил, что российская сторона «играет на усталости Европы», но, по словам министра, Европе нельзя поддаваться на это.

Ранее Эстония приняла решение ограничить выдачу виз для граждан России, а также въезд в страну для имеющих ранее выданный Таллином «шенген».

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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