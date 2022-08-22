У европейских политиков почти получилась восхитительная комбинация: стоимость газа составляет 2800 долларов за тысячу кубометров. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В марте этого года Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. В том числе речь шла о заморозке «Северного потока — 2», заморозке активов Центробанка, заявлениях об отказе от российского газа в ближайшие годы, отказе от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и обысках в немецких офисах Газпрома.

По мнению Медведева, у европейских политиков почти получилась эта восхитительная комбинация. Стоимость газа — 2800 долларов за тысячу кубометров.

«Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$? Кто больше, господа?» — подчеркнул замглавы Совбеза.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского. По его словам, Канада обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, «с той лишь разницей, что это надежная демократия».

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures превысила $3000 за 1 тыс. куб. м. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 16%, достигнув €287,29 за 1 МВт·ч, или $3016 за тысячу кубометров с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE на 11:17 МСК.

Выше $3000 фьючерсы не торговались с 8 марта нынешнего года.

Стоимость газа продолжает расти после того, как в пятницу, 19 августа, «Газпром» заявил, что единственная работающая турбина на газопроводе «Северный поток» будет остановлена на ремонт с 31 августа. Ремонтные работы продлятся трое суток, до 2 сентября транзит газа по «Северному потоку» будет полностью приостановлен.

«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — говорится в сообщении «Газпрома».

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 22 августа, поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

По мнению эксперта, рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановки «Северного потока» на трое суток 31 августа для техобслуживания.

«Однако, рост наблюдался и ранее. С 27 июля «Газпром» сократил транзит газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» до 20% от номинальной мощности (33 млн куб. м в сутки)», — заметил Пигарев.

Он также добавил, что ЕС ускоренно наполняет газовые хранилища, закупая СПГ по «любым ценам».

Кроме того, по его мнению, поддержку ценам оказывает жаркая погода, так как расход электроэнергии увеличился в связи с необходимостью охлаждения помещений.

«В августе наполненность газовых хранилищ в ЕС превысит 80%, а спрос со стороны генерирующих компаний достигнет сезонного минимума в сентябре, что может привести к существенной коррекции цен в первой половине осени», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе в понедельник, 22 августа, поднялись выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Европа может оказаться в энергокризисе длительностью в три года из-за отказа от газа из России. Об этом РИА «Новости» заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

«Если ЕС будет реализовывать свой план по отказу от российского газа в ускоренном режиме, напряженность на газовых рынках продлится до трех лет, а, следовательно, основания для значительного снижения цен на газ нет», — отметила Белова.

По ее словам, цены на газ в Европе будут зависеть от объемов экспорта из России. Причем, снижение поставок приведет к резкому росту котировок, а запуск «Северного потока — 2» увеличит поставки и стабилизирует цены.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов добавил, что цены на газ в Европе в ближайшее время снижаться точно не будут. Из-за того, что европейские страны любыми способами хотят заполнить свои подземные хранилища, они скупают весь газ, который получается приобрести.

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что цены на газ в Европе могут достигнуть $5 тыс. за тысячу кубометров. Такой прогноз он дал в своем Telegram-канале.

"Плановая продолжительность ремонта три дня, но при ремонтах таких сложных агрегатов всякое бывает. Фактически это означает полную остановку "СП-1". Интересно, какая цена на газ будет через неделю, 5000 долларов за кубометр или выше?" — написал депутат в Telegram.

Ранее стало известно, что "Газпром" приостановит транспортировку газа по газопроводу "Северный поток" на трое суток. Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После окончания ремонтных работ транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Газовый кризис поспособствовал обогащению предпринимателей, продающих американское топливо в Европу. Энергетические компании получают до 200 миллионов долларов за одну поставку. К такому выводу пришли журналисты швейцарской газеты Blick.

На фоне нехватки «голубого топлива» из России поставки сжиженного газа из США в Европу выросли с 20 до 60%. При этом Штаты пытаются строить из себя «спасителей».

Однако, как считают журналисты, США продают газе Европе не из-за альтруизма. Разница в стоимости сжиженного газа на двух континентах является огромной.

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,6 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,6 млн куб. м на 22 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки составлял 42,2 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 22 августа может составить около 41,6 млн куб. м.

ОГТСУ 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет, отметили в ОГТСУ.