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1 час назад

Болгария захотела возобновить поставки российского газа

Лера Букина

Болгария настроена на проведение переговоров с компанией «Газпром экспорт» о поставках газа. Об этом заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов в ходе брифинга по итогам заседания кризисного штаба, который решает проблемы в энергетике, передает ТАСС.

Болгария захотела возобновить поставки российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с "Газпром экспортом" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора», - указал Христов.

Он также высказал предположение, что процесс достижения договоренности будет трудным. Также сообщается о скорых переговорах с Азербайджаном по вопросу дополнительных поставок газа.

Напомним, что в конце апреля российская сторона полностью приостановила поставки газа компании «Булгаргаз» из-за неоплаты в рублях в установленный срок. Это побудило Болгарию найти альтернативные варианты поставок, в том числе сжиженного газа из США и газа из Азербайджана.

В июле стоимость газа в Болгарии составляла 186,17 лева без дополнительных платежей (около €95,34) за мегаватт-час, однако в августе она повысилась до рекордных 297,89 лева (около €149). В стране готовятся к тому, что в сентябре стоимость газа поднимется еще больше.

Экономика,Газпром,
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