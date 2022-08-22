Болгария захотела возобновить поставки российского газа

Болгария настроена на проведение переговоров с компанией «Газпром экспорт» о поставках газа. Об этом заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов в ходе брифинга по итогам заседания кризисного штаба, который решает проблемы в энергетике, передает ТАСС.
«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с "Газпром экспортом" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора», - указал Христов.
Он также высказал предположение, что процесс достижения договоренности будет трудным. Также сообщается о скорых переговорах с Азербайджаном по вопросу дополнительных поставок газа.
Напомним, что в конце апреля российская сторона полностью приостановила поставки газа компании «Булгаргаз» из-за неоплаты в рублях в установленный срок. Это побудило Болгарию найти альтернативные варианты поставок, в том числе сжиженного газа из США и газа из Азербайджана.
В июле стоимость газа в Болгарии составляла 186,17 лева без дополнительных платежей (около €95,34) за мегаватт-час, однако в августе она повысилась до рекордных 297,89 лева (около €149). В стране готовятся к тому, что в сентябре стоимость газа поднимется еще больше.