Турция с начала года удвоила импорт российской нефти

За первые восемь месяцев 2022 года Турция увеличила импорт российской нефти до более чем 200 тыс. баррелей в сутки. Это на 104% больше, чем за аналогичный период прошлого года (98 тыс.), сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

С января по август нефтеперерабатывающий завод STAR закупал около 90 тыс. баррелей нефти из России. За первые восемь месяцев прошлого года этот показатель составил всего 48 тыс. баррелей. НПЗ Tupras приобретал около 111 тыс. баррелей в день в первой половине 2022 года и только 45 тыс. за тот же период 2021-го.

Отмечается, что если Турция продолжит наращивать закупки российской нефти марок Urals и Siberian Light в таком же темпе, то поставки могут превысить рекорд 2019 года — 209 тыс. баррелей в сутки. При этом трейдеры не уверены, что турецкие нефтеперерабатывающие заводы смогут сохранить объемы закупок после вступления в силу с 5 декабря эмбарго Евросоюза. Ожидается, что эмбарго коснется 90% поставок.