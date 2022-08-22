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46 минут назад

В Калининграде нашли альтернативу «Шяуляй банку»

Елена Прошина

Власти Калининграда нашли альтернативный «Шяуляй банку» механизм оплаты транзита в город через Литву. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, многие компании уже начали им пользоваться.

Напомним, что литовский «Шяуляй банк» с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях. Расчеты в других валютах намерены остановить 1 сентября. На фоне этого в МИД России призывали Литву принять меры по решению искусственных проблем с калининградским транзитом.

Ранее Польша пригрозила РФ коллективным ответом НАТО в случае размещения в Калининграде гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Экономика,Дмитрий Лысков,МИД России,НАТО,
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