В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита

Власти Калининграда нашли альтернативный «Шяуляй банку» механизм оплаты транзита в город через Литву. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков .

По его словам, многие компании уже начали им пользоваться.

Напомним, что литовский «Шяуляй банк» с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях. Расчеты в других валютах намерены остановить 1 сентября. На фоне этого в МИД России призывали Литву принять меры по решению искусственных проблем с калининградским транзитом.