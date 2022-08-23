США грозит собственный энергокризис из-за отставания в добыче газа

США может настигнуть энергетический кризис, так как добыча газа в стране существенно ниже необходимых объемов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Business Insider.

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Как пишет издание, запасы природного газа на зимний период в США более чем на 10% ниже необходимого объема. Это связано с высоким потреблением электроэнергии для охлаждения помещений в жаркие летние дни.

Отмечается, что внутренняя добыча газа в США упала на 1 миллиард кубических футов в день, и это еще не предел. Издание полагает, что поставки газа могут сократиться еще больше. При этом отопительный сезон в Соединенных Штатах стартует уже через два с половиной месяца.

Business Insider отмечает, что экспортный центр СПГ Freeport, который ранее закрылся в связи с пожаром, частично возобновит свою работу и будет задействован в экспорте газа из США. Эта необходимая мера, так как в Европе также остро стоит проблема энергетического кризиса.

В статье указано, что Европа готова платить за природный газ в семь раз больше отпускной цены в США. Только в августе цены на газ взлетели на 12%.