Минфин допустил размещение российских бондов в юанях

Минфин и китайская сторона приступили к обсуждению процесса выхода на рынок с бондами в юанях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Уже ведутся переговоры с Китаем. Однако на подготовку выпуска бондов уйдет довольно длительное время, и размещение возможно в течение года-двух», – подчеркнул один из источников издания.

Собеседник газеты, близкий к правительству, отметил, что бонды в юанях будут размещаться в рамках российского права. Вместе с тем, по его словам, к участию в этом процессе следует привлечь китайских специалистов. В Минфине отказались от предоставления комментариев по поводу возможных планов.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин задумался о замене долларов и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) юанями. Так, планируется их закупка в рамках бюджетного правила.