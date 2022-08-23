Сергей Цивилев возглавит делегацию Кузбасса на ВЭФ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавит делегацию региона на Восточном экономическом форуме – 2022. Об этом «ФедералПресс» рассказали в областном департаменте информационной политики.

«Вопросы участия губернатора и членов делегации в конкретных сессиях ВЭФ-2022 в настоящее время прорабатывается. Также в стадии формирования находится пул проектов соглашений», – рассказали в департаменте.

В региональном правительстве добавили, что на форуме будет организован общий стенд «Сибирское соглашение», где будут проводиться деловые встречи, переговоры, презентации инвестпроектов и подписание соглашений, в том числе и представителями Кемеровской области.