Стали известны последствия выхода России из ВТО

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев рассказал о рисках выхода России из Всемирной торговой организации. Он пояснил, что это обернется значительными финансовыми и репутационными потерями. Об этом пишет РИА «Новости».

Ильичев подчеркнул, что за счет вступления в ВТО Москва «получила доступ к действенным инструментам, которые помогают как развивать экспорт, так и защищать отечественные компании». По его словам, эти механизмы активно используют 164 страны, входящие в организацию.

Соответственно, российский экспорт значительно увеличился, в том числе, и несырьевой. России удалось «нарастить запас прочности», который позволил экономике выдержать в условиях беспрецедентных санкций.

По мнению Ильичева, в настоящее время нет реальной альтернативы ВТО. Тем более, что правилами организации регулируется свыше 92% российской внешней торговли.