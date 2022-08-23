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23 минуты назад

Стали известны последствия выхода России из ВТО

Елена Прошина

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев рассказал о рисках выхода России из Всемирной торговой организации. Он пояснил, что это обернется значительными финансовыми и репутационными потерями. Об этом пишет РИА «Новости».

Ильичев подчеркнул, что за счет вступления в ВТО Москва «получила доступ к действенным инструментам, которые помогают как развивать экспорт, так и защищать отечественные компании». По его словам, эти механизмы активно используют 164 страны, входящие в организацию.

Соответственно, российский экспорт значительно увеличился, в том числе, и несырьевой. России удалось «нарастить запас прочности», который позволил экономике выдержать в условиях беспрецедентных санкций.

По мнению Ильичева, в настоящее время нет реальной альтернативы ВТО. Тем более, что правилами организации регулируется свыше 92% российской внешней торговли.

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Входящие в ВТО страны крайне негативно воспримут выход России, они сочтут, что Москва решила отказаться от «игры по правилам», предупредил экономист. В результате, существенно пострадают отрасли российской экономики, ориентированные на экспорт.

Экономика,Владимир Ильичев,Минэкономразвития,ВТО,
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