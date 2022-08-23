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1 час назад

Шувалов рассказал Путину о преодолении вторичных санкций

Газета.Ru

Проблему вторичных санкций для клиентов банка ВЭБ удалось решить с помощью системы передачи финансовых сообщений Банка России. Об этом рассказал председатель госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Шувалов рассказал Путину о преодолении вторичных санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шувалов отметил, что в условиях западных санкций пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами ВЭБ, многие из которых опасались воздействия вторичных санкций. Для их обхода использовались механизмы доставки информации, предоставленные Центробанком.

В настоящее время ВЭБ полностью перешел на обслуживание клиентов в рублях и валютах дружественных стран. Раньше операции проводились в основном в долларах и евро.

«Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты — дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим», — заявил Шувалов.

20 июля президент России Владимир Путин попросил председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова «найти десятку» млрд рублей для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами. Активы госкорпорации Путин оценил в 4 трлн 600 млрд рублей.

Экономика,Игорь Шувалов,Владимир Путин,Банк России,ВЭБ,
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