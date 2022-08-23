Бывший глава украинской правящей партии «Слуга народа», депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил конфисковать российский газ, который идёт транзитом в Европу. По его мнению, голубое топливо до границ Евросоюза принадлежит «Газпрому», а следовательно, подпадает под закон о национализации российского имущества.

Опрошенные «Секретом фирмы» эксперты считают, что при таком развитии событий РФ просто перекроет транзит газа через Украину.

«Мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который Москва финансирует свою армию. Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность», — написал Разумков в соцсети.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что в этом случае Россия перекроет поток газа в Европу.

«В основном Украина просто пытается поддерживать свою тему — помощи Украине — в повестке дня. Это общая позиция украинских элит. Они считают, что можно оставаться безнаказанными, и практика показывает, что так оно и есть. Они любыми способами удерживают внимание: убийства русских детей, оскорбления немецких политиков. И теперь они шантажируют европейцев. И да, это шантаж», — заявил он.

По его словам, если Украина начнёт отбирать газ из трубы, то Москва остановит транзит. Да ещё и вопрос турбин для «Северного потока» до сих пор не урегулирован. Единственную работающую турбину для газопровода «Газпром» собирается остановить как раз к началу отопительного сезона. Если украинские власти действительно пойдут на отбор транзитного газа, Европа рискует оказаться в весьма сложной ситуации. Может получиться так, что «Северный поток» не будет работать из-за турбин, «Северный поток — 2» европейцы не запустят, газопровод Ямал —Европа уже давно остановлен, и в итоге перекроется ещё и украинский транзит. Останется только «Турецкий поток», но его хватит лишь на юго-восточную Европу.

«Чем хуже будут идти дела у Киева, тем больше они будут требовать от европейцев бить по России. Я думаю, такая логика будет у украинских властей. Поэтому ближе к зиме станет вообще непонятно, что с ними делать. Я думаю, что Россия будет реагировать на это весьма жёстко. Если будет воровство из транзитных объёмов, то "Газпром" перекроет направление и объявит форс-мажор», — отметил эксперт.

Европейские политики опасаются обвинений в содействии Путину и поэтому молчат. Но в итоге это и порождает ощущение безнаказанности у украинских политиков.

«Европейцы могли бы сказать, что в случае воровства газа Украиной будет запущен "Северный поток — 2". Можно было бы одёрнуть Киев. Украина пользуется тем, что нет альтернативных маршрутов доставки российского газа. Если они почувствуют, что есть альтернатива, то это будет серьёзным фактором», — добавил он.

С Юшковым согласился и эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

«Далеко не первый раз, когда Украина пытается воровать российский газ из транзитных потоков. Это очень частое явление. Реакция всегда одна и та же: Россия просто прекращает поставки. Учитывая ситуацию в Европе, это вызовет серьёзную волну негативного отношения к Украине со стороны жителей ЕС. Там и так сейчас очень напряжённо относятся к украинцам», — сообщил он.

Он допустил, что Украина может успеть своровать до 1 млн кубометров газа до того, как полностью остановится транзит. Всё зависит от того, насколько будет бдительна российская сторона.

«Если идёт несанкционированный отбор, то в трубе падает давление. Всё зависит от того, насколько быстро операторы отреагируют на падение давления. Ведь причины для падения давления могут быть разными. Но сейчас они вполне бдительно относятся к таким вещам. Если это случится, то российские операторы немедленно выключат прокачку», — отметил он.