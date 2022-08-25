Координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Тимон Греммельс заявил газете "Известия", что проект "Северный поток – 2", возможно, не заработает никогда.
"Абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за России на Украине, а возможно, не заработает никогда", - сказал он.
Политик добавил, что в настоящее время в федеральном правительстве не ведутся серьезные разговоры о возможном демонтаже трубопровода.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен быть демонтирован. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) планирует провести в Берлине 8 октября митинг с требованием запустить газопровод.