Энергетический кризис 2022 года может обернуться более серьезными последствиями для Великобритании, чем финансовый крах 2008 года. Об этом пишет газета The Business Times со ссылкой на консалтинговую компанию Baringa Partners.

Аналитики прогнозируют, что предстоящий зимой рост цен на электроэнергию будет в три раза выше, чем годом ранее. Это, по мнению экспертов, приведет к сокращению потребительского бюджета.

"Последствия для общества будут ощутимее, чем от краха 2008 года, в том, что касается влияния на домохозяйства. Мы приближаемся к состоянию, когда большинство из них залезли в долги или в очень неустойчивом финансовом положении", – рассказал представитель компании Джеймс Купер.

По данным издания, прогнозируется, что с 1 октября среднегодовые счета за электроэнергию превысят £3,5 тыс. (около $4,2 тыс.). Кроме того, аналитики указывают на рост долговой нагрузки британцев даже летом. Как правило, в это время граждане выплачивают зимние задолженности, однако сейчас ситуация изменилась из-за роста цен на энергоносители.

"Есть опасение, что люди не смогут и не будут платить, и число [таких граждан] вырастет очень быстро. Это может привести к эффекту домино в отношении небольших поставщиков электроэнергии и разорить их", – добавил аналитик RBC Europe Ltd. Джон Маск.