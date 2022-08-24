На ВЭФ-2022 пройдёт молодежный форум

8 сентября в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во второй раз пройдёт Молодёжный восточный экономический форум (Молодёжный ВЭФ). Соорганизаторами мероприятия выступают фонд «Росконгресс» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь). В 2022 году важным контекстом, в котором будет проходить мероприятие, станет существенная переоценка ценностей в вопросах государственного мышления и воспитания молодёжи и каждого, кто мечтает стать профессионалом своего дела.

Фото: Екатерина Петрова roscongress.org Екатерина Петрова roscongress.org

По словам советника президента, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова, сейчас крайне важно вовлечь молодых специалистов, учёных и бизнесменов в работу по развитию Дальневосточного региона и российской экономики в целом. Он подчеркнул, что молодёжь — это двигатель устойчивого развития современного сообщества.

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«Молодёжь не боится экспериментировать в бизнесе, стремится пробовать новое и предлагать новаторские решения, но фундаментальным знаниям и креативным идеям нужна поддержка бизнеса и государства. Площадка Молодёжного восточного экономического форума во второй раз становится местом для старта новых программ поддержки талантливой молодёжи в сфере науки и технологий, новых стартапов и бизнес-идей, обеспечивая тем самым серьёзную основу для экономического роста, становления технологического суверенитета и научно-технического развития России в условиях существующих ограничений», — сказал Кобяков.

Организаторы отметили, что Молодёжный ВЭФ объединит молодых бизнесменов, ученых, уникальных специалистов, представителей бизнеса и институциональных игроков для обсуждения актуальных вопросов развития инструментов поддержки молодежного предпринимательства и технологических разработок. Важным вопросом дискуссионной повестки сессий форума станет определение в том числе неэкономических мер поддержки молодёжи для раскрытия её мощного потенциала.