Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
17 минут назад

Великобритания впервые осталась без топлива из России

Лера Букина

Великобритания в июне полностью лишилась энергоносителей из РФ в связи с санкциями на импорт и экспорт продукции, которые страна ввела против российской стороны. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

Падение импорта всех видов топлива из России наблюдается в первый раз за все время мониторинга (с 1997 года). Отмечается, что среднемесячный показатель за год до февраля 2022 года достигал 499 миллионов фунтов стерлингов.

В 2021 году Россия считалась одним из лидеров по поставкам нефтепродуктов в страну. Тогда ее доля в импорте оценивалась более чем в 24%. Что касается ее доли по нефти и газу, то она находилась на уровне около 6% и 5% соответственно.

Bloomberg: Великобритания готовится к возможному отключению газа на несколько дней зимой

Напомним, что в первый месяц лета импорта нефтепродуктов, нефти, газа, угля, в том числе прессованного, а также кокса из России не было. Ситуация обусловлена рестрикциями.

Также сообщается о колоссальном падении в июне импорта товаров из России, которые не относятся к определенной категории. Речь идет о почтовых посылках, монетах и драгоценных металлах и немонетарном золоте, подчеркивает ONS. Так, импорт сократился на 99,9%.

Ранее в августе сообщалось, что экспорт товаров из США в Россию сократился до минимального уровня — $58 млн, из России в США — до $661 млн.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители