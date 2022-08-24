Великобритания в июне полностью лишилась энергоносителей из РФ в связи с санкциями на импорт и экспорт продукции, которые страна ввела против российской стороны. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

Падение импорта всех видов топлива из России наблюдается в первый раз за все время мониторинга (с 1997 года). Отмечается, что среднемесячный показатель за год до февраля 2022 года достигал 499 миллионов фунтов стерлингов.

В 2021 году Россия считалась одним из лидеров по поставкам нефтепродуктов в страну. Тогда ее доля в импорте оценивалась более чем в 24%. Что касается ее доли по нефти и газу, то она находилась на уровне около 6% и 5% соответственно.

Напомним, что в первый месяц лета импорта нефтепродуктов, нефти, газа, угля, в том числе прессованного, а также кокса из России не было. Ситуация обусловлена рестрикциями.

Также сообщается о колоссальном падении в июне импорта товаров из России, которые не относятся к определенной категории. Речь идет о почтовых посылках, монетах и драгоценных металлах и немонетарном золоте, подчеркивает ONS. Так, импорт сократился на 99,9%.