ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 12%

Инфляционные ожидания россиян в августе 2022 года выросли до 12%, что соответствует уровням прошлого лета. Это следует из опубликованного опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

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"Инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО "инФОМ", в августе 2022 года возросли к верхней границе диапазона апреля - июля, несмотря на снижение оценки наблюдаемой населением инфляции. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,0%, что соответствует уровням лета 2021 года", - отмечается в опубликованном документе.

В июле инфляционные ожидания населения составляли 10,8%, приблизившись к уровню января 2021 года в 10,5%. В июне инфляционные ожидания выросли до 12,4% и приблизились к значениям августа - сентября 2021 года.

Вместе с тем наблюдаемая населением годовая инфляция в августе снизилась. Ее медианная оценка составила 20,5% (-1,7 п. п. к июлю).