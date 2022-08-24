Собянин оценил уровень безработицы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработица в столице находится на очень низком уровне. Об этом пишет РИА «Новости».

«Безработицы у нас массовой никакой нет. Она находится на уровне, скажем, 2021-2022 года. По большому счету, на очень маленьких уровнях», – рассказал мэр столицы.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков поделился прогнозами на ожидаемый уровень безработицы на 2022 год. Хоть эксперт и отметил, что ситуация на рынке труда будет зависеть от скорости адаптации компаний к нынешним условиям, по его мнению, уровень безработицы будет сопоставим со средними значениями 2021 года.