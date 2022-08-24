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1 час назад

Собянин оценил уровень безработицы в Москве

Елена Прошина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработица в столице находится на очень низком уровне. Об этом пишет РИА «Новости».

Собянин оценил уровень безработицы в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Безработицы у нас массовой никакой нет. Она находится на уровне, скажем, 2021-2022 года. По большому счету, на очень маленьких уровнях», – рассказал мэр столицы.

Он также уточнил, что подавляющее большинство москвичей продолжают нормально работать.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков поделился прогнозами на ожидаемый уровень безработицы на 2022 год. Хоть эксперт и отметил, что ситуация на рынке труда будет зависеть от скорости адаптации компаний к нынешним условиям, по его мнению, уровень безработицы будет сопоставим со средними значениями 2021 года.

Экономика,Антон Котяков,Сергей Собянин,Минтруд России,
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