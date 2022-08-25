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1 час назад

Экономист рассказал о переломном моменте для рубля

Елена Прошина

Осенью курс рубля традиционно идет на снижение, но в этом году ситуация может быть другой. Об этом рассказал экономист Лазарь Бадалов в интервью агентству «Прайм».

Экономист рассказал о переломном моменте для рубля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он пояснил, что раньше в осенний период рубль ослабевал из-за необходимости произвести выплаты по внешним долгам корпораций и государства, а спрос на импорт перед новым годом традиционно возрастал. Однако в этом году положение дел изменилось. Сохранившийся на фоне западных санкций импорт, как и выплаты по внешним долгам, теперь обслуживаются в рублях. Кроме того, нарушения в логистике привели к существенному сокращению объема поставляемых за границу товаров.

Эксперт также заметил, что курс национальной валюты сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений граждан России.

«Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — пояснил Бадалов.

Он добавил, что санкции со стороны Запада невольно способствовали укреплению российской валюты. По его словам, только рост спроса на валюту может ослабить курс рубля в осенний сезон.

Ранее аналитик Роман Блинов заявил, что если большинство стран G20 откажутся от использования доллара как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов, то американскую валюту настигнет «эффект домино».

Экономика,Роман Блинов,
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