Экономист рассказал о переломном моменте для рубля

Осенью курс рубля традиционно идет на снижение, но в этом году ситуация может быть другой. Об этом рассказал экономист Лазарь Бадалов в интервью агентству «Прайм».

Он пояснил, что раньше в осенний период рубль ослабевал из-за необходимости произвести выплаты по внешним долгам корпораций и государства, а спрос на импорт перед новым годом традиционно возрастал. Однако в этом году положение дел изменилось. Сохранившийся на фоне западных санкций импорт, как и выплаты по внешним долгам, теперь обслуживаются в рублях. Кроме того, нарушения в логистике привели к существенному сокращению объема поставляемых за границу товаров.

Эксперт также заметил, что курс национальной валюты сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений граждан России.

«Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — пояснил Бадалов.

Он добавил, что санкции со стороны Запада невольно способствовали укреплению российской валюты. По его словам, только рост спроса на валюту может ослабить курс рубля в осенний сезон.