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1 час назад

Канада захотела передать ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока»

Елена Прошина

Канада намерена передать Германии пять газовых турбин для газопровода «Северный поток». В настоящий момент они находятся на ремонте в Монреале. Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает РИА Новости со ссылкой на канал CBC.

Канада захотела передать ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, Оттава приняла окончательно решение, которое полностью соответствует просьбе Берлина.

Эксперты предполагают, что Германию в зимний период ждет энергетический коллапс, так как поставки российского газа в страну скорее всего прекратятся. На фоне неутешительных прогнозов власти ФРГ неоднократно призывали граждан к экономии электроэнергии, тепла и воды.

Кроме того, дефицит газа с большой вероятностью может возникнуть во всей Европе, так как магистраль «Северный поток» работает только на 20% от всей мощности. «Газпром» объяснил это задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас функционирует только один из пяти двигателей магистрали.

Отмечается, что при возврате турбины, проходившей ремонт в Канаде, возникли некоторые трудности. На фоне ограничений против компании «Газпром» местные власти выдали разрешение на ее вывоз только 10 июля, однако отправили турбину в Германию, а не в Россию, что не соответствовало условиям контракта. Для дальнейшего провоза турбины требуются разрешения Лондона и Европейского союза.

Российское посольство в Берлине напомнила о нарушении контракта со стороны Канады и потребовало официального подтверждения, что турбина «Северного потока» и другие детали, требующие обслуживания, не станут объектами рестрикций Запада.

Экономика,Мелани Жоли,Siemens,Газпром,ЕС,
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