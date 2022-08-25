Канада захотела передать ФРГ оставшиеся турбины для «Северного потока»

Канада намерена передать Германии пять газовых турбин для газопровода «Северный поток». В настоящий момент они находятся на ремонте в Монреале. Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает РИА Новости со ссылкой на канал CBC.

По ее словам, Оттава приняла окончательно решение, которое полностью соответствует просьбе Берлина.

Эксперты предполагают, что Германию в зимний период ждет энергетический коллапс, так как поставки российского газа в страну скорее всего прекратятся. На фоне неутешительных прогнозов власти ФРГ неоднократно призывали граждан к экономии электроэнергии, тепла и воды.

Кроме того, дефицит газа с большой вероятностью может возникнуть во всей Европе, так как магистраль «Северный поток» работает только на 20% от всей мощности. «Газпром» объяснил это задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens. Сейчас функционирует только один из пяти двигателей магистрали.

Отмечается, что при возврате турбины, проходившей ремонт в Канаде, возникли некоторые трудности. На фоне ограничений против компании «Газпром» местные власти выдали разрешение на ее вывоз только 10 июля, однако отправили турбину в Германию, а не в Россию, что не соответствовало условиям контракта. Для дальнейшего провоза турбины требуются разрешения Лондона и Европейского союза.