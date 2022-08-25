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2 часа назад

Путин: доходы России растут, несмотря на санкции Запада

Ura.Ru

Несмотря на западные санкции и действия «завистников» доходы российского бюджета увеличились. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24».

Путин оценил доходы России на фоне санкций Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, не нефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время. Все это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени. Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно», — сказал Путин.

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Страны Запада ввели экономические санкции против России в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что экономический «блицкриг» против России провалился. Вместе с тем глава государства отметил, что экономически риски для России сохраняются. Путин заявил, что власти смогли минимизировать последствия антироссийских санкций, пишет RT.

Экономика,Даниил Егоров,Владимир Путин,ФНС России,
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