Путин оценил доходы России на фоне санкций Запада

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, не нефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время. Все это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени. Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно», — сказал Путин.