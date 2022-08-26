Использование Севморпути в новых мировых логистических цепочках обсудят на ВЭФ

Развитие арктической зоны РФ и встраивание Северного морского пути в новые мировые логистические цепочки станут предметом обсуждения на нескольких профильных мероприятиях во время Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщида в пятницу пресс-служба Росконгресса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В рамках ВЭФ-2022 состоится несколько мероприятий плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Одним из них станет конференция в формате делового завтрака "Инвестиции и торговля в Арктике", участники которой затронут вопросы функционирования как дальневосточных преференциальных режимов (ТОР и СПВ), так и специально разработанного для Крайнего Севера режима АЗРФ. Эксперты из ведущих российских компаний и профильных ведомств обсудят перспективы сотрудничества России с иностранными партнерами в Арктике и возможности для развития Северного морского пути при выстраивании новых логистических цепочек", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, на конференции "Формируя здоровое общество на Дальнем Востоке и в Арктике" эксперты обсудят демографическую повестку в Арктическом регионе и на территории Дальнего Востока. Одна из тем мероприятия - роль женщин в реализации общественных проектов по продвижению здорового образа жизни на удаленных территориях.

Также одним из ключевых событий арктической повестки ВЭФ-2022 станет заседание Арктического экономического совета (АЭС), в котором Россия также председательствует в 2021-2023 годах. На расширенном заседании российской национальной части АЭС планируется обсуждение основных направлений сотрудничества с партнерами из Азии, в том числе в области развития перевозок по Северному морскому пути, энергетики, а также добычи полезных ископаемых.

Помимо этого, в рамках ВЭФ-2022 состоится Форум креативного бизнеса "Социокультурное развитие северных регионов". Участники дискуссий обсудят специфику развития северных городов, промышленный арктический дизайн, традиции малых народов и туризм, а также влияние технологий на особенности жизни на Севере, региональную киноиндустрию и анимацию, национальную кухню, создание локальных арт-резиденций и арт-хабов.