Легендарный политик подтвердил участие в ВЭФ во Владивостоке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет выступать на Восточном экономическом форуме. Но лично посетить Россию политик не сможет.

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В посольстве Индии в Москве подтвердили: Моди выступит на ВЭФ в дистанционном формате. Выступление пройдет на пленарной сессии.

Во Владивосток может прилететь индийский посол Паван Капур. Пока точной информации о составе делегации нет, пишет ТАСС.