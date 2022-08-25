Легендарный политик подтвердил участие в ВЭФ во Владивостоке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет выступать на Восточном экономическом форуме. Но лично посетить Россию политик не сможет.
В посольстве Индии в Москве подтвердили: Моди выступит на ВЭФ в дистанционном формате. Выступление пройдет на пленарной сессии.
Во Владивосток может прилететь индийский посол Паван Капур. Пока точной информации о составе делегации нет, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что во Владивосток приедут представители 40 стран. ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на острове Русский.