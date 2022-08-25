Spectator: Британия покупает нефть из РФ через третьи страны

Власти Великобритании после отказа от импорта российской нефти стали покупать ее у Бельгии. Такое мнение высказали в журнале The Spectator .

Издание, обосновывая свою теорию, привело данные управления национальной статистики Великобритании. Согласно им, импорта российской нефти в страну в июне не было. Однако Лондон закупал топливо у Бельгии, не обладающей собственными запасами, а только перерабатывающей его. На основе этого The Spectator предположил, что Великобритания обходит свой запрет на покупку российской нефти, приобретая ее у Брюсселя.