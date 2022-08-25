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1 час назад

Spectator: Британия покупает нефть из РФ через третьи страны

Елена Прошина

Власти Великобритании после отказа от импорта российской нефти стали покупать ее у Бельгии. Такое мнение высказали в журнале The Spectator.

Spectator: Британия покупает нефть из РФ через третьи страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание, обосновывая свою теорию, привело данные управления национальной статистики Великобритании. Согласно им, импорта российской нефти в страну в июне не было. Однако Лондон закупал топливо у Бельгии, не обладающей собственными запасами, а только перерабатывающей его. На основе этого The Spectator предположил, что Великобритания обходит свой запрет на покупку российской нефти, приобретая ее у Брюсселя.

Напомним, что Лондон ввел эмбарго на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем топлива из РФ 21 июля.

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