Китай увеличил импорт российского золота более чем в 8 раз

В июле Китай нарастил импорт золота из России в Китай в 8,6 раза по сравнению с июнем - он достиг $108,8 млн, сообщает РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

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Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота.

По информации издания, июльские показатели в 50 раз превысили данные на июль прошлого года. Китай также увеличил импорт российских платиноидов.

В июле импорт палладия из России составил $146,7 млн (в июне - $136,1 млн, в мае - $53,4 млн). В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. В США он был введен немедленно, Великобритания и ЕС ввели эмбарго 21 июля, а в августе к запрету присоединилась Швейцария. До февраля 2022 года российское золото в основном направлялось в Великобританию и Швейцарию.