Электроэнергия в Британии подорожает на 80%

Электроэнергия в Великобритании с 1 октября подорожает на 80%, до £3 549 ($4,2 тыс.) в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).
Так, средний счет для каждого британского домохозяйства повысится более чем на £1 578 ($1,86 тыс.) в год в сравнении со значением, которое наблюдаются сегодня. Последний раз регулятором пересматривалась стоимость весной. В апреле цены повысились сразу на 54% до £1 971 в год ($2,33 тыс.).
Профильные эксперты сходятся во мнении, что цены продолжат расти. Так, они прогнозируют повышение цен в апреле 2023 года £6,5 тыс. ($7,7 тыс.) в год.
Динамика обусловлена экономическим противостоянием России и Запада, вызванным конфликтом на Украине, полагают специалисты.
Ранее сообщалось, что цена электроэнергии с поставкой 26 августа в некоторых странах Евросоюза превысила €700 за 1 МВт•ч. Данный показатель является рекордом. Наиболее высокие уровни наблюдаются в Австрии (€707,23), Франции (€706,32), Бельгии (€700,41).