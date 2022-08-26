Электроэнергия в Британии подорожает на 80%

Электроэнергия в Великобритании с 1 октября подорожает на 80%, до £3 549 ($4,2 тыс.) в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).

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Так, средний счет для каждого британского домохозяйства повысится более чем на £1 578 ($1,86 тыс.) в год в сравнении со значением, которое наблюдаются сегодня. Последний раз регулятором пересматривалась стоимость весной. В апреле цены повысились сразу на 54% до £1 971 в год ($2,33 тыс.).

Профильные эксперты сходятся во мнении, что цены продолжат расти. Так, они прогнозируют повышение цен в апреле 2023 года £6,5 тыс. ($7,7 тыс.) в год.

Динамика обусловлена экономическим противостоянием России и Запада, вызванным конфликтом на Украине, полагают специалисты.