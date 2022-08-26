Опубликована полная деловая программа Восточного экономического форума

На официальном сайте Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, опубликовали полную деловую программу. Главная тема форума 2022 года – "На пути к многополярному миру".

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"Площадка ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов", – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

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Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на 6 тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности".

В мероприятиях блока "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением" состоятся сессии, посвященные будущему международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер.

На мероприятиях трека "Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых" будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, переработки нефти и газа, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других. Дискуссии направления деловой программы "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?" будут посвящены банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий.

Отдельное внимание предполагается уделить первым итогам и перспективам программы "Дальневосточная концессия".

Блок "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, СМП, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность.