Опубликована полная деловая программа Восточного экономического форума

На официальном сайте Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, опубликовали полную деловую программу. Главная тема форума 2022 года – "На пути к многополярному миру".
"Площадка ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов", – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО, председатель Оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на 6 тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности".
В мероприятиях блока "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением" состоятся сессии, посвященные будущему международных отношений, экономики, инвестиций, промышленности и других сфер.
На мероприятиях трека "Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых" будет обсуждаться будущее отдельных отраслей экономики: авиа- и судостроения, переработки нефти и газа, строительства, автопрома, сельского и рыбного хозяйства, марикультуры, фарминдустрии и других. Дискуссии направления деловой программы "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?" будут посвящены банковской сфере, цифровым финансам, балансу мировых валют в новых условиях углубляющихся противоречий.
Отдельное внимание предполагается уделить первым итогам и перспективам программы "Дальневосточная концессия".
Блок "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" объединит дискуссии о БАМе и Транссибе, новой системе снабжения, СМП, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики и борьбе за авиационную доступность.
Особое место займет обсуждение бесшовного транспортного и логистического пространства Большой Евразии. В основу сессий трека "Создаем новое качество жизни для людей" легли вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Направление деловой программы ВЭФ-2022 "Патриотизм на смену толерантности" объединит талантливую молодежь – студентов и даже школьников, которые поговорят о будущем России, обсудят развитие молодежных экологических инициатив и массовую подготовку кадров для освоения новых компетенций для развития будущей экономики страны.