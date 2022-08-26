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2 часа назад

Shukan Gendai: Путин применил к Европе "невидимое оружие массового уничтожения"

Газета.Ru

Японская газета Shukan Gendai сообщила, что из-за антироссийских санкций Европа переживает тяжелый экономический кризис.

Shukan Gendai: Путин применил к Европе "невидимое оружие массового уничтожения"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин злорадно смеется над тем, как ЕС отчаянно борется с последствиями от удара его "невидимого оружия массового уничтожения", уточняется в статье.

Японских журналистов цитирует ИноСМИ.

"Оружием массового уничтожения" издание назвало завышенные цены на энергоносители.

В частности, в Германии цены на газ выросли втрое - до 3240 евро за тыс. кубометров. Резко подорожали расходы на коммунальные услуги в Великобритании: до 4 266 фунтов стерлингов (5034 доллара). Это в три раза больше, чем в 2021-м. В четверг цены на газ в Европе преодолели $3308 за тысячу кубометров. В понедельник показатель поднимался до $3000, затем цены на газ скорректировались до $2900.

Стоимость энергоресурсов выросла на фоне сообщений "Газпрома" о плановом ремонте турбин "Северного потока – 1", который стартует 31 августа и займет три дня.

Ранее "Газпром" допустил, что цены на газ в Европе могут достичь и $4000 за тысячу кубометров.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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