Shukan Gendai: Путин применил к Европе "невидимое оружие массового уничтожения"

Японская газета Shukan Gendai сообщила, что из-за антироссийских санкций Европа переживает тяжелый экономический кризис.
Президент России Владимир Путин злорадно смеется над тем, как ЕС отчаянно борется с последствиями от удара его "невидимого оружия массового уничтожения", уточняется в статье.
Японских журналистов цитирует ИноСМИ.
"Оружием массового уничтожения" издание назвало завышенные цены на энергоносители.
В частности, в Германии цены на газ выросли втрое - до 3240 евро за тыс. кубометров. Резко подорожали расходы на коммунальные услуги в Великобритании: до 4 266 фунтов стерлингов (5034 доллара). Это в три раза больше, чем в 2021-м. В четверг цены на газ в Европе преодолели $3308 за тысячу кубометров. В понедельник показатель поднимался до $3000, затем цены на газ скорректировались до $2900.
Стоимость энергоресурсов выросла на фоне сообщений "Газпрома" о плановом ремонте турбин "Северного потока – 1", который стартует 31 августа и займет три дня.
Ранее "Газпром" допустил, что цены на газ в Европе могут достичь и $4000 за тысячу кубометров.