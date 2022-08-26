Shukan Gendai: Путин применил к Европе "невидимое оружие массового уничтожения"

Президент России Владимир Путин злорадно смеется над тем, как ЕС отчаянно борется с последствиями от удара его "невидимого оружия массового уничтожения", уточняется в статье.

В частности, в Германии цены на газ выросли втрое - до 3240 евро за тыс. кубометров. Резко подорожали расходы на коммунальные услуги в Великобритании: до 4 266 фунтов стерлингов (5034 доллара). Это в три раза больше, чем в 2021-м. В четверг цены на газ в Европе преодолели $3308 за тысячу кубометров. В понедельник показатель поднимался до $3000, затем цены на газ скорректировались до $2900.